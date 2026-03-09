Nach schwerem Super-G-Sturz und OP: Ricarda Haaser teilt Krankenhaus-Update

Wien (Österreich) - Wie geht es ihr jetzt? Nach ihrem schweren Sturz beim Weltcup-Super-G hat sich Ricarda Haaser (32) aus der Klinik zu Wort gemeldet.

ÖSV-Star Ricarda Haaser (32) meldete sich nach ihrer Bein-Operation auf Social Media. (Archivfoto) © Marco BERTORELLO / AFP

Auf Instagram gab die österreichische Skirennfahrerin am gestrigen Sonntag ein Update zu ihrem Gesundheitszustand und nannte dabei schmerzhafte Details.

"Mein Bein hat jetzt ein paar Schrauben und eine Platte mehr, damit ich die bestmöglichen Chancen auf eine vollständige Genesung habe", schrieb sie. Dazu veröffentlichte sie ein Krankenhaus-Selfie und ein Video ihres linken Beins, das unters Messer musste.

Für die erhaltene Unterstützung bedankte sie sich abschließend: "Vielen Dank an alle, die mir Nachrichten geschickt haben – ich arbeite mich noch durch sie durch. Und ein großes Dankeschön an meine wunderbaren Freunde, meine Familie und mein Team, die mich in dieser wirklich beschissenen Zeit besucht und unterstützt haben", so der ÖSV-Star.

"Ein großes Dankeschön auch an die Ärzte, die mich wieder zusammengeflickt haben."