Räder statt Ski: Verletzte Lindsey Vonn schon wieder auf Tempojagd

USA - Die Speed-Queen bleibt sich treu! Nach ihrem Horror-Sturz bei den Olympischen Winterspielen und mehreren Operationen kämpft sich Lindsey Vonn (41) allmählich zurück in einen geregelten Alltag. Dabei hat sie sich jetzt technische Unterstützung besorgt.

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 verletzte sich Lindsey Vonn (41) schwer. © FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP

"Ich habe ein paar neue Räder", schrieb die US-amerikanische Skirennläuferin zu einem Video auf Instagram, in dem sie auf einem E-Roller durch die eigenen vier Wände fährt.

Erst vor einer guten Woche war die 41-Jährige infolge ihrer komplizierten Schienbeinfraktur aus dem Krankenhaus entlassen worden und nach Hause zurückgekehrt. Dabei war sie allerdings noch auf einen Rollstuhl zur Fortbewegung angewiesen.

Sie kündigte bereits an, dass sie jenen in wenigen Wochen gegen Krücken auszutauschen hofft, doch offenbar hatte sie das Gefährt bereits deutlich früher satt.

"Das ist das Tempo, das ich in nächster Zeit gehen kann, aber es ist besser als der Rollstuhl!", versicherte Vonn.

Einen Namen hat sie dem Metallgestell mit drei Rädern, einem Sitz und Frontkorb auch bereits gegeben: "Ich nenne ihn 'Speedy'", scherzte der Ski-Star und hängte noch ein verschmitzt zwinkerndes Smiley an.