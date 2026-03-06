Obwohl sie noch im Rollstuhl sitzt! Lindsey Vonn trainiert nach ihrem Horror-Sturz wieder
USA - Diese Aufnahmen sind einfach unglaublich! Lindsey Vonn (41) hat nur 25 Tage nach ihrem Horror-Sturz auf der Abfahrt der Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo wieder mit dem Training begonnen.
Die US-Amerikanerin teilte am späten Donnerstagabend Videos auf ihren Instagram-Kanal, die sie bei zahlreichen Übungen zeigen. Auf einer Matte trainiert sie ihre Bauchmuskeln, hievt sich von einem Rollstuhl aus an ein Gerät und trainiert im Sitzen ihre Oberschenkel-Muskulatur. Egal, wie es ihr geht, diese Frau gibt einfach nicht auf!
"Es sind definitiv schwere Zeiten, aber ich bin trotzdem dankbar ... und arbeite weiterhin hart. Das einzige Ziel ist, wieder gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen. #icandothis" schrieb sie auf ihrem Profil.
Am 8. Februar war sie mit Gold-Ambitionen in die Abfahrt der Olympischen Winterspiele gegangen, doch auf der gefährlichen Piste blieb sie nach nur 13 Sekunden mit der Hand an einem Tor hängen und flog über die Piste.
Bei dem schrecklichen Sturz erlitt die Ski-Alpin-Legende einen komplexen Schienbeinbruch, einen Bruch des Wadenbeinköpfchens und am Tibiaplateau sowie einen Bruch des rechten Knöchels.
Lindsey Vonn will die verloren gegangene Muskulatur schnell wieder aufbauen
In fünf Operationen musste ihr linkes Bein gerettet werden, ist nun mit Schrauben und Platten fixiert.
Aufgrund der Verletzungen in beiden Beinen sitzt Lindsey Vonn immer noch im Rollstuhl, in den kommenden Wochen soll sie auf Krücken umsteigen können.
Doch bis dahin wollte sie keine Zeit verschwenden, denn schon zuletzt hatte sie in einem Video traurig erzählt, dass durch das lange Liegen im Krankenhaus ihre gesamte Muskulatur verschwunden sei.
Diese will die 41-Jährige jetzt schnell wieder aufbauen und hat deshalb mit den Übungseinheiten begonnen.
Rund ein Jahr wird es wohl dauern, bis alle Knochen verheilt sind. Mindestens eine Operation steht ihr noch bevor, denn kurz vor den Spielen hatte sie sich das Kreuzband im linken Knie gerissen. Das wurde bislang nicht gerichtet.
Zudem kann sich die Olympiasiegerin von Vancouver 2010 in der Abfahrt entscheiden, ob sie die Platten aus ihrem Bein entnehmen lassen möchte. Auf jeden Fall will sie tatsächlich wieder auf Skier stehen, das hatte die US-Amerikanerin schnell nach ihrem Sturz betont.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Kappeler/dpa, Screenshots/Instagram/lindseyvonn