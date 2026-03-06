Obwohl sie noch im Rollstuhl sitzt! Lindsey Vonn trainiert nach ihrem Horror-Sturz wieder

USA - Diese Aufnahmen sind einfach unglaublich! Lindsey Vonn (41) hat nur 25 Tage nach ihrem Horror-Sturz auf der Abfahrt der Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo wieder mit dem Training begonnen.

Obwohl sie noch im Rollstuhl sitzt, hat Ski-Alpin-Star Lindsey Vonn (41) nur 25 Tage nach ihrem Horror-Sturz bei den Olympischen Winterspielen das Training wieder aufgenommen. © Screenshots/Instagram/lindseyvonn

Die US-Amerikanerin teilte am späten Donnerstagabend Videos auf ihren Instagram-Kanal, die sie bei zahlreichen Übungen zeigen. Auf einer Matte trainiert sie ihre Bauchmuskeln, hievt sich von einem Rollstuhl aus an ein Gerät und trainiert im Sitzen ihre Oberschenkel-Muskulatur. Egal, wie es ihr geht, diese Frau gibt einfach nicht auf!

"Es sind definitiv schwere Zeiten, aber ich bin trotzdem dankbar ... und arbeite weiterhin hart. Das einzige Ziel ist, wieder gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen. #icandothis" schrieb sie auf ihrem Profil.

Am 8. Februar war sie mit Gold-Ambitionen in die Abfahrt der Olympischen Winterspiele gegangen, doch auf der gefährlichen Piste blieb sie nach nur 13 Sekunden mit der Hand an einem Tor hängen und flog über die Piste.

Bei dem schrecklichen Sturz erlitt die Ski-Alpin-Legende einen komplexen Schienbeinbruch, einen Bruch des Wadenbeinköpfchens und am Tibiaplateau sowie einen Bruch des rechten Knöchels.