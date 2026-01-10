Olympia-Aus! Ski-Star nach heftigem Sturz mit Hubschrauber abtransportiert

Zauchensee - Heftiger Sturz: ÖSV-Star Magdalena Egger (24) ist bei der Weltcup-Abfahrt in Zauchensee schwer verunfallt.

Schmerzhaftes Aus! Für Magdalena Egger (24) ging es nach dem Sturz in ein Krankenhaus. © imago / GEPA pictures

Während des Rennens am Samstag ging die österreichische Skirennfahrerin in einer Linkskurve zu Boden und rutschte daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in den Fangzaun, wo sie zunächst liegen blieb.

Trotz des schweren Einschlags schaffte sie es, wieder aufzustehen. Doch kurz darauf musste die 24-Jährige kopfschüttelnd aufgeben und sich in den Schnee setzen.

Unter Tränen und mit blutverschmiertem Gesicht wurde Egger schließlich per Helikopter ins Krankenhaus gebracht.

Dort folgte die Schock-Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes, Einriss des Seitenbandes und eine Quetschung des Außenmeniskus im rechten Knie. Das teilte der österreichische Skiverband mit.

Damit ist die Saison für die junge Österreicherin vorzeitig beendet und der Traum von den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo zerplatzt.