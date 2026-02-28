Verletzungs-Schock vor Heimweltcup: Saison-Aus für deutschen Ski-Hoffnungsträger
Garmisch-Partenkirchen - Bitterer hätte die Saison für Luis Vogt (24) wohl kaum verlaufen können! Erst durfte der deutsche Skirennfahrer trotz geschaffter Qualifikationsnorm nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, jetzt kann er nicht einmal nach den Spielen noch zeigen, was in ihm steckt: Er muss seine Saison verletzungsbedingt beenden.
Wie der DSV am Freitag mitteilte, verletzte sich Vogt im Abschlusstraining vor der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen.
"Ich habe heute im Training an der Einfahrt Eishang die Position am Tor verloren. Daraufhin hat es mich nach hinten gedrückt. Im Ziel spürte ich dann einen dumpfen Schmerz im rechten Knie", kommentierte der 24-Jährige das Geschehen.
Untersuchungen hätten eine starke Überdehnung des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie ergeben, verkündete der DSV. Gemeinsam mit den Ärzten habe man entschieden, dass keine Operation notwendig sei, die Verletzung könne konservativ durch Ruhigstellung mit einer Schiene behandelt werden. Damit wird Vogt den Rest der Alpin-Saison zuschauen müssen.
"Das ist extrem bitter und ärgerlich, gerade vor meinem Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe", sagte Vogt: "Auf der anderen Seite hätte es schlimmer kommen können."
Ski Alpin: Wirbel um Olympia-Nichtnominierung von Luis Vogt
So traf es etwa den Finnen Elian Lehto (25) extrem hart, auch er stürzte im Abschlusstraining und musste im Anschluss auf die Intensivstation gebracht werden, da seine Lunge kollabiert war.
Im Vergleich kam Vogt also glimpflich davon, dürfte sich angesichts seiner aufsteigenden Form in den vergangenen Wochen aber dennoch schwarz ärgern, nicht mehr an den Start gehen zu können.
In einer überwiegend schwachen Saison der DSV-Herren hatte Vogt kurz vor den Olympischen Spielen mit einem achten Platz in der Abfahrt von Kitzbühel für Aufsehen gesorgt, weil die Nominierungsfrist allerdings bereits verstrichen war, durfte er nicht mit nach Bormio reisen.
Über die Nicht-Berücksichtigung des Garmisch-Partenkircheners regte sich unter anderem Felix Neureuther (41) gewaltig auf, konnte aber auch nichts mehr daran ändern, dass keine Ausnahmegenehmigung für Vogt ausgesprochen wurde.
