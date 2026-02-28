Verletzungs-Schock vor Heimweltcup: Saison-Aus für deutschen Ski-Hoffnungsträger

Garmisch-Partenkirchen - Bitterer hätte die Saison für Luis Vogt (24) wohl kaum verlaufen können! Erst durfte der deutsche Skirennfahrer trotz geschaffter Qualifikationsnorm nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, jetzt kann er nicht einmal nach den Spielen noch zeigen, was in ihm steckt: Er muss seine Saison verletzungsbedingt beenden.

Für Luis Vogt (24) ist die Saison vorzeitig beendet. © Giovanni Auletta/AP/dpa

Wie der DSV am Freitag mitteilte, verletzte sich Vogt im Abschlusstraining vor der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen.

"Ich habe heute im Training an der Einfahrt Eishang die Position am Tor verloren. Daraufhin hat es mich nach hinten gedrückt. Im Ziel spürte ich dann einen dumpfen Schmerz im rechten Knie", kommentierte der 24-Jährige das Geschehen.

Untersuchungen hätten eine starke Überdehnung des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie ergeben, verkündete der DSV. Gemeinsam mit den Ärzten habe man entschieden, dass keine Operation notwendig sei, die Verletzung könne konservativ durch Ruhigstellung mit einer Schiene behandelt werden. Damit wird Vogt den Rest der Alpin-Saison zuschauen müssen.

"Das ist extrem bitter und ärgerlich, gerade vor meinem Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe", sagte Vogt: "Auf der anderen Seite hätte es schlimmer kommen können."