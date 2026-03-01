Sein letztes Rennen wird abgesagt! Deutscher Ski-Star beendet Rekord-Karriere

Garmisch-Partenkirchen - Nach 22 Jahren ist Schluss! Der deutsche Skirennfahrer Romed Baumann (40) hat seine lange Weltcup-Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Bitter: Sein eigentlich letztes Rennen, der Super-G in Garmisch-Partenkirchen, musste wegen Nebels abgesagt werden.

Romed Baumann (40) sagt Servus! Der Skirennfahrer macht nach unglaublichen 386 Weltcup-Starts Schluss. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sein letztes Rennen war damit die Abfahrt am Samstag, mit der Baumann einen Rekord aufstellte: Er bestritt seine 167. Abfahrt auf Weltcup-Niveau, niemand schaffte mehr. Nach dem Rennen hatte der gebürtige Österreicher, der erst seit 2019 für Deutschland startet, seinen Rücktritt beschlossen.

"Ich habe das gestern Nachmittag entschieden", sagte er am Eurosport-Mikrofon: "Ich habe gewusst, jetzt ist es so weit."

In der Abfahrt hatte der 40-Jährige festgestellt, dass er sich nicht mehr in der Lage sehe, sich am Limit zu bewegen - die logische Konsequenz war das Karriereende.

Eigentlich hätte noch der Super-G folgen sollen, es wäre sein 387. Rennen gewesen. Doch so weit kam es nicht, das Wetter machte Baumann einen Strich durch die Rechnung.

"Der Nebel hat leider nicht mitgespielt. Es war trotzdem schön, die Mannschaft hat mich verabschiedet und mit Sekt geduscht. Das passt so", sah Baumann sein abgesagtes Abschiedsrennen pragmatisch.