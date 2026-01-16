Ski-Star wird nach Horror-Sturz nie wieder der Alte: "Ganzes Leben mit Folgeschäden"

Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde berichtet nach seinem Weltcup-Comeback über seine lange Leidenszeit, die noch immer nicht zu Ende ist.

Von Aliena Rein

Wengen (Schweiz) - Sein Schicksal schockte die Ski-Welt und regte haufenweise Diskussionen um die Sicherheit im Skisport an: Vor zwei Jahren verunglückte Aleksander Aamodt Kilde (33) auf der Lauberhorn-Abfahrt schwer. Pünktlich zu den diesjährigen Rennen in Wengen, die er trotz seines Comebacks auslässt, lässt er seinen Heilungsprozess noch einmal Revue passieren.

Aleksander Aamodt Kilde (33) läuft zwei Jahre nach seinem Horror-Sturz wieder im Weltcup. Doch er ist nicht derselbe wie vorher. © Luciano Bisi/AP/dpa "Wahrscheinlich werde ich nie wieder ganz der Alte sein, muss mein ganzes Leben mit den Folgeschäden des Sturzes leben. Ob ich will oder auch nicht", sagte der Norweger dem Kicker. Rückblick: Im Januar 2024 war Kilde in Wengen angeschlagen angetreten und hatte im finalen Abschnitt schlicht keine Kraft mehr gehabt. Mit Vollspeed flog der 33-Jährige in den Fangzaun und schnitt sich mit den Skiern den Unterschenkel auf.

"Meine Wade war wie bei einer OP mit einem Skalpell geöffnet. Ratsch! Das Fleisch schaute schon heraus. So etwas möchte ich nie wieder sehen, das können Sie mir glauben", schilderte Kilde die dramatischen Bilder, 80 Prozent der Wadenmuskulatur sei abgetrennt gewesen. Ski Alpin Wintersport-Party nach Brand-Tragödie? So geht es mit dem Ski-Weltcup in Crans-Montana weiter Schlimmer erwischte es allerdings seine Schulter, die Kilde mit einem Totalschaden bei einem Auto verglich. Nur die Knochen seien noch ganz gewesen, erzählte der Verlobte von US-Star Mikaela Shiffrin (30) - doch das änderte sich wenige Monate später, als er sich eine Infektion in der Schulter mitsamt schwerer Blutvergiftung einfing.

Aleksander Aamodt Kilde über seine Schulterinfektion: "Ich dachte, ich sterbe"