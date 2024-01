Nächster Ski-Alpin-Schock! Superstar und Fanliebling schwer verletzt

So glimpflich ging es bei Kilde jedoch nicht aus: Der Abfahrtsspezialist und Disziplinsieger des vergangenen Winters konnte aus eigener Kraft nicht aufstehen, sofort eilten Rettungskräfte zu dem Norweger.

Es wurde mucksmäuschenstill im Zuschauerbereich, als der Fanliebling kurz vor dem Ziel wegrutschte, in hohem Tempo ins Fangnetz crashte und liegen blieb.

Aleksander Aamodt Kilde musste mit dem Helikopter von der Abfahrt in Wengen abtransportiert werden. © Marco BERTORELLO / AFP

Mehr als eine halbe Stunde lang war das Rennen unterbrochen, der Schock stand auch den Konkurrenten ins Gesicht geschrieben.

"Es geht einem nicht gut, wenn man so was sieht", sagte der Italiener Dominik Paris (34), der zum Zeitpunkt des Kilde-Sturzes auf Podestkurs lag, im ZDF: "Man sieht einfach, das geht so schnell, da hat man keine Chance."

Schon kleine Fehler könnten oftmals böse Folgen haben. Der Norweger sei "einfach sehr blöd in die Matte mit einem sehr blöden Winkel und das ist einfach scheiße".

Erst am Vortag war der dreimalige Weltmeister Alexis Pinturault (32) beim Super-G in Wengen ebenfalls heftig zu Fall gekommen und mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert worden.

Es folgte die Schockdiagnose: Kreuzbandriss, Saison-Aus. Ähnliches droht nur einen Tag später nun auch Kilde.

Erstmeldung vom 13. Januar, 14.09 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.42 Uhr.