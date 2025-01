Stunk im deutschen Ski-Team! DSV-Star schießt gegen eigenen Trainer

Schladming (Österreich) - Der deutsche Skirennfahrer Linus Straßer (32) verpasste beim Nightrace von Schladming als Vierter nur knapp seinen ersten Podiumsplatz in dieser Saison. Danach haderte er allerdings stark mit seinem eigenen Trainer!

Nach dem ersten Lauf lag Linus Straßer (32) noch auf dem ersten Platz, stürzte dann aber auf Rang vier ab. © Giovanni Auletta/AP/dpa

Im Ski Alpin sind abwechselnd die Trainer der Athleten für die Kurssetzung verantwortlich. Vor Beginn der Saison wird gelost, wer welchen Durchgang in welchem Wettkampf übernimmt.

In gewisser Weise können die Coaches also auf die Vorlieben und Stärken ihrer Schützlinge eingehen, sodass es meist ein Vorteil ist, einen vom eigenen Trainer gesteckten Kurs zu fahren.

Nicht so aber für Straßer beim Slalom am gestrigen Mittwochabend!



Nach dem ersten Lauf hatte der Vorjahressieger noch in Führung gelegen, dann aber folgte der zweite, von DSV-Trainer Stefan Kogler (43) gesteckte Kurs - und Straßer kam nur als Vierter ins Ziel, verpasste so seinen ersten Podestplatz in dieser Saison.