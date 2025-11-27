Totalschaden im Knie! Olympia-Aus für Star-Rennfahrerin, aber nicht das Karriereende?

Copper Mountain (USA) - Es war zu befürchten gewesen: Die Schweizer Star-Rennfahrerin Lara Gut-Behrami (34) hat sich bei ihrem Trainingssturz im Ski Alpin einen Totalschaden im Knie zugezogen.

Lara Gut-Behrami (34) voll in ihrem Element. Doch vergangene Woche stürzte die Rennfahrerin im Training schwer. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Dies gab der" Swiss-Ski"-Verband am Donnerstag auf seiner Homepage bekannt.

Vor einer Woche war Gut-Behrami im Super-G-Training in Copper Mountain/USA mit einer Hand in einem Tor hängengeblieben und schwer gestürzt.

Am Donnerstag folgte der niederschmetternde Befund: Kreuzbandriss, Innenbandriss und Meniskusriss im linken Knie. Die Schweizerin soll kommende Woche operiert werden.

Für die amtierende Olympia-Siegerin im Super-G bedeutet das nicht weniger als das Saison- und Olympia-Aus für die Winterspiele in Mailand und Cortina im Februar 2026.

Konsterniert lässt sie gegenüber dem Schweizer Verband verlauten: "Ich hatte mir die nächsten Monate ganz anders vorgestellt und mich sehr auf die weitere Skisaison gefreut."