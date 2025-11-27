Totalschaden im Knie! Olympia-Aus für Star-Rennfahrerin, aber nicht das Karriereende?
Copper Mountain (USA) - Es war zu befürchten gewesen: Die Schweizer Star-Rennfahrerin Lara Gut-Behrami (34) hat sich bei ihrem Trainingssturz im Ski Alpin einen Totalschaden im Knie zugezogen.
Dies gab der" Swiss-Ski"-Verband am Donnerstag auf seiner Homepage bekannt.
Vor einer Woche war Gut-Behrami im Super-G-Training in Copper Mountain/USA mit einer Hand in einem Tor hängengeblieben und schwer gestürzt.
Am Donnerstag folgte der niederschmetternde Befund: Kreuzbandriss, Innenbandriss und Meniskusriss im linken Knie. Die Schweizerin soll kommende Woche operiert werden.
Für die amtierende Olympia-Siegerin im Super-G bedeutet das nicht weniger als das Saison- und Olympia-Aus für die Winterspiele in Mailand und Cortina im Februar 2026.
Konsterniert lässt sie gegenüber dem Schweizer Verband verlauten: "Ich hatte mir die nächsten Monate ganz anders vorgestellt und mich sehr auf die weitere Skisaison gefreut."
Ski Alpin: Überdenkt Lara Gut-Behrami jetzt ihr angekündigtes Karriereende noch einmal?
Ursprünglich hatte die Star-Läuferin ein Karriereende zum Saisonabschluss nach unzähligen Trophäen und Medaillen angekündigt. Ändern sich aufgrund der Verletzung jetzt die Karrierepläne der 34-Jährigen?
"Mein Ziel ist, mich vollständig von dieser Verletzung zu erholen und wieder meine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Erst dann werde ich wissen, was die Zukunft für mich bereithält", lässt sich die Schweizerin ein Hintertürchen offen.
Mit einigen Tagen gibt sich Gut-Behrami, die mit dem ehemaligen Schweizer Fußball-Nationalspieler Valon Behrami (40) verheiratet ist, geerdet:
"Wir haben in letzter Zeit dramatische Ereignisse erlebt in unserem Sport, tödliche Unfälle junger Athletinnen und Athleten. Ich bin der Meinung, dass eine Knieverletzung, so komplex sie auch sein mag, nicht als Tragödie betrachtet werden kann."
Titelfoto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa