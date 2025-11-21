Drama im Ski Alpin: Star-Läuferin schwer gestürzt - droht das vorzeitige Karriereende?

Copper Mountain (USA) - Die Horror-Stürze im Ski Alpin wollen einfach kein Ende nehmen! Jetzt hat es ausgerechnet einen der größten Stars der Szene erwischt: Lara Gut-Behrami (34). Die Schweizerin verunglückte beim Training im US-amerikanischen Copper Mountain offenbar schwer.

In Sölden war Lara Gut-Behrami im Riesenslalom auf den dritten Platz gefahren. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Wie "Blick" berichtet, zog sich die Goldmedaillengewinnerin im Super-G der Olympischen Winterspiele 2022 von Peking eine Gehirnerschütterung sowie eine gravierende Verletzung im linken Knie zu.

Es besteht offenbar der Verdacht eines Kreuzbandrisses und eines Meniskusschadens.

Der folgenschwere Sturz geschah am Donnerstag im Super-G-Training. Bei schlechter Sicht soll die zweifache Weltmeisterin zu nah an ein Tor herangefahren und mit der Hand hängengeblieben sein. Kurz danach stürzte sie auf die Piste.

"Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin. Die Olympiasiegerin wird nun in die Schweiz zurückkehren, um umfassende medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen, um das Ausmaß der Verletzung festzustellen", teilte Swiss Ski am Freitag auf seiner Homepage mit.

Sollte sich die Diagnose bestätigen, würde das nicht nur das Aus für die Olympischen Winterspiele im Februar 2026 in Mailand und Cortina bedeuten, sondern wohl sogar der Karriere der Ausnahme-Athletin komplett ein Ende setzen.