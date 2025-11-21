Wie Phönix aus der Asche: Diese Italienerin (16) ist der neue Stern am Ski-Alpin-Himmel

Neapel (Italien) - Auf Instagram zeigt sie sich im Bikini an diversen Traumstränden, doch ihre Welt sind die Berge und der Schnee. Und dort sorgt die erst 16 Jahre alte Giada d'Antonio aktuell für jede Menge Furore.

Erst im Mai feierte Giada d'Antonio ihren 16. Geburtstag, jetzt versetzt sie die Ski-Alpin-Welt in Staunen. © Screenshot/Instagram/giadadantonio

Die Italienerin feierte in dieser Woche bei ihren ersten beiden FIS-Rennen in der Schweiz gleich zwei Siege und das vor sämtlichen starken Lokalmatadorinnen der Eidgenossen.

Am Mittwoch raste sie mit der hohen Startnummer 82 von 84 Läuferinnen in der Abfahrt im ersten Durchgang auf Rang vier. Ein Wunder, denn die Piste ist zu Beginn natürlich perfekt präpariert, wird mit zunehmender Dauer des Wettkampfes schlechter.

In der Entscheidung im Slalom raste sie dann sogar auf den Gold-Rang. Einen Tag später gelang ihr das gleiche Kunststück noch einmal von Startnummer 63 aus. Für ihren Trainer Carlo Ceccato sind solche Leistungen keine Überraschung, er nannte seinen Schützling schon vor Jahren "ein Wunder der Natur".

Dennoch blieb vielen an der Strecke der beiden Wettkämpfe am Schilthorn im Berner Oberland die Spucke weg. So auch dem deutschen Dierk Beisel, der als Technischer Direktor der FIS vor Ort verantwortlich war.

"Was diese junge Frau gezeigt hat, ist sensationell. In diesem Alter und mit diesen Startnummern, unglaublich. Viele staunten, denn auch die Schweizerinnen fuhren stark. Wenn sie so weitermacht, fährt sie im Europacup bald in die Top 15", sagt er gegenüber dem "Blick" voraus.