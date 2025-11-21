Wie Phönix aus der Asche: Diese Italienerin (16) ist der neue Stern am Ski-Alpin-Himmel
Neapel (Italien) - Auf Instagram zeigt sie sich im Bikini an diversen Traumstränden, doch ihre Welt sind die Berge und der Schnee. Und dort sorgt die erst 16 Jahre alte Giada d'Antonio aktuell für jede Menge Furore.
Die Italienerin feierte in dieser Woche bei ihren ersten beiden FIS-Rennen in der Schweiz gleich zwei Siege und das vor sämtlichen starken Lokalmatadorinnen der Eidgenossen.
Am Mittwoch raste sie mit der hohen Startnummer 82 von 84 Läuferinnen in der Abfahrt im ersten Durchgang auf Rang vier. Ein Wunder, denn die Piste ist zu Beginn natürlich perfekt präpariert, wird mit zunehmender Dauer des Wettkampfes schlechter.
In der Entscheidung im Slalom raste sie dann sogar auf den Gold-Rang. Einen Tag später gelang ihr das gleiche Kunststück noch einmal von Startnummer 63 aus. Für ihren Trainer Carlo Ceccato sind solche Leistungen keine Überraschung, er nannte seinen Schützling schon vor Jahren "ein Wunder der Natur".
Dennoch blieb vielen an der Strecke der beiden Wettkämpfe am Schilthorn im Berner Oberland die Spucke weg. So auch dem deutschen Dierk Beisel, der als Technischer Direktor der FIS vor Ort verantwortlich war.
"Was diese junge Frau gezeigt hat, ist sensationell. In diesem Alter und mit diesen Startnummern, unglaublich. Viele staunten, denn auch die Schweizerinnen fuhren stark. Wenn sie so weitermacht, fährt sie im Europacup bald in die Top 15", sagt er gegenüber dem "Blick" voraus.
Ski Alpin: Giada d'Antonio will hoch hinaus in die Weltspitze
Der Europacup ist jedoch nicht das Ziel der Tochter eines italienischen Zahnarztes und einer kolumbianisch-ecuadorianischen Mutter, sondern sie will hoch hinaus in die Weltspitze.
Schafft sie das und bleibt verletzungsfrei, könnte sie in Sphären einer Lindsey Vonn (41) vordringen, denn den entsprechenden Glamour bringt Giada d'Antonio jetzt schon mit.
Ihr Spitzname ist "Schwarzer Panther", schon jetzt horcht eine ganze Nation bei ihrem Namen auf.
"Wir sind stolz auf Giadas Ergebnisse, die die Erwartungen voll und ganz bestätigen. Wir sind sicher, dass heute ein neuer Weg beginnt, der sie hoffentlich bald zu Wettkämpfen auf europäischer und weltweiter Ebene führen wird. Ich habe gerade mit Präsident Roda gesprochen, der ihr zu den großartigen Ergebnissen gratuliert hat", erklärte Antonio Barulli, der Präsident ihres Landesverbandes, auf der Instagram-Seite des italienischen Ski-Verbandes.
Mit ihren beiden Siegen hat d'Antonio sich dank ihrer Erfolge in den ersten beiden Rennen direkt für den Europacup qualifiziert, der am 1. Dezember im schweizerischen Zinal beginnt. Alle gehen davon aus, dass sie auch dort für ungläubiges Staunen sorgen wird.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/giadadantonio