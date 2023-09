Wegen Regeländerung zur neuen Saison: Sorge vor Sabotage im Wintersport!

Oberhofen am Thunersee (Schweiz) - In wenigen Wochen startet die neue Wintersport-Saison, doch bevor sich die Ski-Profis auf die Pisten stürzen, gibt es für die Materialteams in diesem Jahr viel zu tüfteln: Sowohl der Ski-Verband FIS als auch die Biathlon-Union IBU verbieten ab dieser Saison Fluor-Wachse auf den Brettern. Diese Maßnahme löst allerdings auch Besorgnis aus!