Ski-Queen zeigt Kehrseite des Erfolgs: "Hoffentlich hat niemand so viele Schmerzen wie ich"

Lindsey Vonn (39) durchlebte in ihrer Karriere zahlreiche Verletzungs-Rückschläge, die sie noch immer nachhaltig begleiten. © Michael Kappeler/dpa

"Das ist leider der Preis von Spitzensport, jeder Sportler kennt das", sagte die US-Amerikanerin im Interview mit SPORT1 dazu, dass sie kürzlich erzählte, dass sie wohl nie wieder schmerzfrei sein würde. "Wenn du so eine lange Karriere hast und so viel gibst und viele Verletzungen hast - und ich hatte wirklich viele."

Mehrere Kreuzbandrisse, zahlreiche Brüche in diversen Körperteilen, eine Gehirnerschütterung: Vonns Krankenakte ist dick.

Sie bedauere ihre Karriere, die sie in vollen Zügen genossen habe, zwar nicht, machte jedoch klar: "Hoffentlich hat niemand so viele Schmerzen wie ich."

"Ich hoffe, dass man in Zukunft in der Sportwissenschaft einen Schritt weiterkommt, dass die Athleten nach der Karriere nicht so viele Schmerzen haben. Wenn man so arbeitet und investiert, hat das Auswirkungen auf den Körper", erzählte die 39-Jährige.

In ihrem rechten Knie hatte zuletzt Knochen auf Knochen gerieben, weshalb sie sich für ein künstliches Kniegelenk entschied. Nach der OP vor rund drei Wochen gehe es ihr "ganz gut".

Wie sie auf Instagram zeigte, schaffte sie es bereits wieder, fast einen gesamten Abend auf High Heels zu verbringen - ein großer Erfolg für die 82-malige Weltcup-Siegerin.