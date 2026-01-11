Zu gefährlich! Super-G der Frauen in Zauchensee abgesagt

Zauchensee (Österreich) - Zwangspause für die Ski-Alpin-Damen : Wegen starken Schneefalls und heftigen Winds ist der Super-G im österreichischen Zauchensee abgesagt worden.

Hier geht gar nichts mehr: Schnee-Chaos zwingt die Zauchensee-Veranstalter in die Knie. © Expa/ Johann Groder/APA/dpa

Nach eingehender Beratung entschieden die Jury des Internationalen Skiverbandes (FIS) und das Organisationskomitee, dass die Sicherheit der Athletinnen nicht mehr gewährleistet sei. Das für den heutigen Sonntag angesetzte Rennen wurde daher abgesagt.

"Das war unmöglich zu bewältigen. Die Sicherheit geht vor, wir sind in einer Olympiasaison, das hat oberste Priorität", erklärte Zauchensee-OK-Chef Michael Walchhofer (50).

Ob der Super-G zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, ist derzeit offen. So bleibt die von US-Star Lindsey Vonn (41) gewonnene Abfahrt das einzige Rennen des Wochenendes.

Aus deutscher Sicht sorgte Skirennläuferin Emma Aicher (22) mit Rang sechs für das beste Ergebnis.