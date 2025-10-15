Ski-Ass bricht sich Wirbel am 26. Geburtstag, aber hat noch Glück im Unglück

Frankreich - Einen grauenhafteren 26. Geburtstag hätte sich Flora Dolci wohl kaum ausmalen können! Die französische Skilangläuferin hat sich bei einem Paragliding-Unfall schwer verletzt und einen Lendenwirbel gebrochen. Doch es hätte sogar noch schlimmer kommen können.

Flora Dolci (26) wird die Olympischen Winterspiele in Italien verletzungsbedingt leider verpassen. © JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Nach dem heftigen Unglück am 9. Oktober wird die Wintersportlerin lange ausfallen und die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo verpassen, wie "L'Équipe" berichtet.

Die Teilnehmerin von Peking hatte sich vor der Vorbereitung auf das anstehende Großevent in Italien demzufolge noch etwas privaten Spaß zum Ehrentag gönnen wollen, war aber mit einem Gleitschirm schwer gestürzt.

Kurz darauf wurde sie im Universitätsklinikum in Grenoble zwar erfolgreich am lädierten Wirbel operiert, doch der Arzt des französischen Cross-Country-Teams erklärte, dass "das Risiko neurologischer Nachwirkungen" bestanden habe.

"Ihr geht es gut, sie kann laufen. Nach der Operation wird es unserer Schätzung nach sechs Monate dauern, bis sie wieder 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit erreicht hat", konnte Thibault Barbe inzwischen aber Entwarnung geben.