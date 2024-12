Er feierte große Erfolge mit Hannawald: Ex-Skisprung-Bundestrainer stirbt mit nur 61 Jahren

Wolfgang Steiert (†61, Foto) war lange Jahre in der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft tätig und formte Größen wie Sven Hannawald und Martin Schmitt. © Matthias Schrader/dpa

Das teilte der deutsche Skiverband (DSV) am heutigen Freitag mit.

"In tiefer Trauer gedenkt der Deutsche Skiverband seines ehemaligen Skisprungtrainers Wolfgang Steiert, der am 12. Dezember verstorben ist. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie", schrieb der DSV.

Die Todesursache des 61-Jährigen ließ der Verband offen, nach Informationen von skispringen.com verstarb Steiert aber nach langer Krankheit.

Der Hinterzartener startete seine Karriere selbst als aktiver Skispringer für den DSV, musste seine Laufbahn nach zahlreichen Verletzungen und Stürzen aber bereits mit 25 Jahren beenden.

Daraufhin wechselte er ins Trainergeschäft, übernahm 1991 erst den deutschen B-Kader und stieg 1993 zum Co-Trainer des damaligen Bundestrainers Reinhard Heß (†62) auf.

In diese Zeit fallen zahlreiche Erfolge wie die beiden Gesamtweltcup-Siege von Martin Schmitt (46) und der legendäre Vierschanzentournee-Gesamtsieg von Sven Hannawald (50), der als erster Skispringer überhaupt alle vier Springen gewinnen konnte.

2003 übernahm Steiert das Amt des Bundestrainers dann selbst, doch nach einem Zerwürfnis mit dem Skiverband musste er bereits 2004 wieder gehen. Nach mehreren Jahren als russischer Nationaltrainer kehrte Steiert 2010 aber zum DSV zurück und arbeitete auf Landesebene.