Skisprung-Olympiasieger kündigt Rücktritt an und tritt gegen Trainer nach

Doch gerade in den letzten Jahren waren die Erfolge rar gesät - was offenbar nicht zuletzt am Umfeld im polnischen Nationalteam lag.

Kamil Stoch gewann im Skispringen beinahe alles, was es zu gewinnen gibt. Sein letzter Weltcup-Sieg ist allerdings schon über vier Jahre her. © Daniel Karmann/dpa

So deutete Stochs langjähriger Teamkollege Dawid Kubacki (35) vor einigen Wochen an, dass der damalige Nationaltrainer Polens, Thomas Thurnbichler (35), Stoch das Leben zur Hölle gemacht habe.

Dass sein Kollege sich überhaupt zu der Situation äußerte, gefiel Stoch nicht allzu sehr.

"Es handelte sich hierbei um ein Thema, bei dem man entweder alles oder gar nichts sagen sollte", erklärte der 46-malige Weltcupsieger: "Leider sagte David zu wenig, als dass die Leute es verstehen konnten, und doch zu viel, als dass es unbemerkt blieb."

Dennoch musste er seinem Kollegen beipflichten, dass es unter Thurnbichler massive Probleme gab. Der Österreicher habe eine Konkurrenzsituation im Team geschaffen, in der alle gegeneinander gearbeitet anstatt an einem Strang gezogen hätten: "Alle um ihn herum haben so konkurriert, dass es ihm in die Karten gespielt hat."

Er wolle das Thema jetzt hinter sich lassen, betonte Stoch, und ließ sich doch zu einer weiteren Stichelei hinreißen: "Es herrschte keine gute Stimmung im Team, denn wenn das der Fall wäre, wären alle zufrieden, aber das war nicht der Fall. Nun stellt sich plötzlich heraus, dass seit der Ankunft des neuen Trainers alle aufatmen können."

Unter dem neuen Coach Maciej Maciusiak (43) will Stoch in seiner letzten Saison noch einmal vorne angreifen und einen erfolgreichen Winter verbuchen. Das Ziel: mit der insgesamt fünften Olympia-Medaille seine Karriere beenden.