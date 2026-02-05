Nach Einbruchs-Schock bei Weltcup in Deutschland: Dieb schickt Paket an Skiclub

Willingen - Beim Ski-Weltcup in Willingen am vergangenen Wochenende waren Norwegens Skispringer Opfer eines Diebstahls geworden. Unbekannte hatten sich am Team-Equipment bedient, mehrere Ausrüstungsgegenstände entwendet. Nun ist das gestohlene Material wieder aufgetaucht.

Norwegens Sportdirektor Jan-Erik Aalbu (62) war wohl von einem der Diebe kontaktiert worden. © Terje Pedersen/NTB/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ging am Mittwoch ein Paket mit mehreren Helmen, Brillen und Jacken beim Skiclub Willingen ein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll einer der beiden Tatverdächtigen, der sich zuvor beim norwegischen Team gemeldet hatte, die Sendung eigenständig verschickt haben.

Dabei stand der bislang noch unbekannte Langfinger offenbar auch in direktem Kontakt mit Norwegen-Boss Jan-Erik Aalbu (62): "Die Person, die sprach, wirkte sowohl freundlich als auch besonnen", hatte der 62-Jährige am Dienstag gegenüber "VG" erklärt.

"Es waren tatsächlich die Diebe am Telefon, die eingebrochen waren, oder diejenigen, die in unserem Umkleideraum waren."

Im Gesprächsverlauf hätte der Ganove ihm versichert, das erbeutete Diebesgut wieder zurückzugeben. "Er sagte: Ich glaube, dass dies in den internationalen Medien, sowohl im Fernsehen als auch nicht zuletzt auf Websites und in Zeitungen, viel mehr Aufmerksamkeit erhalten hat. Es war eindeutig jemand, der seine Tat zutiefst bereute und wahrscheinlich Angst vor den Konsequenzen hatte." Dieses Versprechen hielt er schließlich dann auch ein.

In den Händen der norwegischen Mannschaft befindet sich die Ausrüstung allerdings noch nicht. Laut Polizei wird diese erst "zeitnah ausgehändigt".