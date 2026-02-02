Skispringer bestohlen: Einbruchs-Schock bei Weltcup in Deutschland!

Willingen - Beim Skisprung-Weltcup in Willingen präsentierten sich die norwegischen Skispringer am Sonntag in guter Form. Dabei hatten sie kurz zuvor einen gewaltigen Schrecken verkraften müssen.

Marius Lindvik (27) stellte mit dem vierten Platz am Sonntag in Willingen sein zweitbestes Saisonergebnis auf - trotz des Wirbels, der das norwegische Team begleitete. © Swen Pförtner/dpa

In der Nacht zu Sonntag war in die norwegische Umkleide nämlich eingebrochen worden, wie Sportdirektor Jan-Erik Aalbu (62) dem norwegischen Dagbladet erzählte, so etwas habe er noch nie erlebt.

Die norwegischen Athleten bemerkten am Sonntagvormittag, als sie sich auf dem Weg in ihre Umkleide machten, dass etwas nicht stimmte, und schlugen Alarm.

"Ich war bei der Polizei. Es wird ermittelt und es wird alles getan, was nötig ist", sagte Aalbu.

Zwar seien glücklicherweise keine Ski und Sprungstiefel entwendet worden, dafür aber jede Menge andere Ausrüstung: "Helme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen sind weg", so der Sportdirektor.

Glücklicherweise seien die Helme für Olympia schon geliefert worden, sodass die betroffenen Sportler diese als Ersatz nutzen konnten, zudem konnten sich die Norweger weitere Ausrüstung leihen.