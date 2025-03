Noch vor Olympia: Auch DSV-Routinier Leyhe beendet seine Karriere

Willingen - Der frühere Skisprung -Teamweltmeister Stephan Leyhe (33) hört auf. Wie sein Heimatverein SC Willingen mitteilte, wird der 33-Jährige seine Laufbahn am Wochenende mit seinem 240. Weltcup-Start im finnischen Lahti beenden.

Rücktritt eines Routiniers: Stephan Leyhe (33) hört auf. Damit verabschiedet sich der nächste deutsche Skispringer ein Jahr vor Olympia. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

"Es gab sehr viele schöne Momente in meiner Karriere, an die ich mich immer gern zurückerinnern werde", sagte Leyhe laut Mitteilung.

Seinen einzigen Weltcupsieg in einem Einzel holte Leyhe am 8. Februar 2020 - ausgerechnet in Willingen.

"Natürlich stechen die Olympia- und WM-Medaillen sowie der unvergessliche Erfolg beim Heim-Weltcup am Mühlenkopf in Willingen heraus", sagte Leyhe rückblickend auf seine Erfolge.