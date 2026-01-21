"Bewusstlos in der Herzklinik": Skisprung-Star schockt mit Gesundheits-Update
Kranj (Slowenien) - Sie zählt zu den Stars ihrer Sportart, doch in diesem Winter nahm die slowenische Skispringerin Ema Klinec (27) noch an keinem einzigen Wettkampf teil. Nach monatelanger Funkstille meldet sie sich jetzt auf Social Media zurück - und schockt ihre Follower mit einem Geständnis darüber, was in den letzten Wochen bei ihr los war.
Nachdem sie im vergangenen Frühjahr noch WM-Silber im Mixed-Team-Wettbewerb gewonnen und die Saison mit einem Podestplatz im letzten Springen des Winters beendet hatte, trat die Slowenin im Sommer noch beim Grand Prix auf der Olympia-Schanze in Predazzo an - und verschwand dann von der Bildfläche.
Auf Instagram sendete sie nun aber ein Lebenszeichen, postete ein Foto, das sie erschöpft dreinblickend im Bademantel zeigt. "Es ist nicht der beste Zeitpunkt, um das zu schreiben, aber dennoch ... Nach einer Zahn-OP habe ich eine Infektion bekommen", schrieb die 27-Jährige zu dem Bild.
Eigentlich habe sie an der Two-Nights-Tour, dem Frauen-Äquivalent der Vierschanzentournee, teilnehmen wollen: "Doch stattdessen landete ich bewusstlos in der Herzklinik."
Ganze zwölf Tage musste Klinec im Krankenhaus verbringen, bis sie sich besser fühlte und wieder normal laufen konnte. "Ich bin dankbar für die Unterstützung der Ärzte und aller Menschen, die mir geholfen haben", betonte die ehemalige Weltrekordhalterin im Skifliegen.
Skispringen: Ema Klinec verpasst Olympische Spiele nach einer schweren Infektion
Trotz der schweren Zeit lässt sich Klinec aber nicht unterkriegen und plant, in dieser Woche wieder ins Training einzusteigen, um zu sehen, wie ihr Körper auf die Belastung reagiert.
Der Traum von ihrer dritten Olympia-Teilnahme ist für die 27-Jährige allerdings ausgeträumt, die Winterspiele in Mailand und Cortina finden ohne sie statt.
Dabei ist Olympia-Edelmetall beinahe das einzige, was der Slowenin in ihrer riesigen Medaillensammlung noch fehlt: 2021 wurde sie Weltmeisterin und holte seither noch drei weitere WM-Medaillen, stand insgesamt 29-mal allein auf einem Weltcup-Podest, davon zweimal ganz oben, gewann die Raw-Air-Gesamtwertung 2023 und belegte im selben Jahr den dritten Platz im Gesamtweltcup.
Anstatt bitter auf ihr Olympia-Aus zu reagieren, fiebert Klinec aber mit ihren Teamkollegen mit: "Ich wünsche den slowenischen Athleten alles Gute für die Olympischen Spiele in Milano-Cortina 2026."
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa