"Bewusstlos in der Herzklinik": Skisprung-Star schockt mit Gesundheits-Update

Kranj (Slowenien) - Sie zählt zu den Stars ihrer Sportart, doch in diesem Winter nahm die slowenische Skispringerin Ema Klinec (27) noch an keinem einzigen Wettkampf teil. Nach monatelanger Funkstille meldet sie sich jetzt auf Social Media zurück - und schockt ihre Follower mit einem Geständnis darüber, was in den letzten Wochen bei ihr los war.

Ema Klinec (27) zählt zu den erfolgreichsten Skispringerinnen der letzten Jahre, doch in diesem Winter wird sie von einer schweren Infektion ausgebremst. © Hendrik Schmidt/dpa

Nachdem sie im vergangenen Frühjahr noch WM-Silber im Mixed-Team-Wettbewerb gewonnen und die Saison mit einem Podestplatz im letzten Springen des Winters beendet hatte, trat die Slowenin im Sommer noch beim Grand Prix auf der Olympia-Schanze in Predazzo an - und verschwand dann von der Bildfläche.

Auf Instagram sendete sie nun aber ein Lebenszeichen, postete ein Foto, das sie erschöpft dreinblickend im Bademantel zeigt. "Es ist nicht der beste Zeitpunkt, um das zu schreiben, aber dennoch ... Nach einer Zahn-OP habe ich eine Infektion bekommen", schrieb die 27-Jährige zu dem Bild.

Eigentlich habe sie an der Two-Nights-Tour, dem Frauen-Äquivalent der Vierschanzentournee, teilnehmen wollen: "Doch stattdessen landete ich bewusstlos in der Herzklinik."

Ganze zwölf Tage musste Klinec im Krankenhaus verbringen, bis sie sich besser fühlte und wieder normal laufen konnte. "Ich bin dankbar für die Unterstützung der Ärzte und aller Menschen, die mir geholfen haben", betonte die ehemalige Weltrekordhalterin im Skifliegen.