Olympiasieg, WM-Gold, Gesamtweltcup: Skisprung-Star beendet sofort Karriere!

"Ich freue mich wirklich auf die Zeit, die vor mir liegt. Es fühlt sich gut an, jetzt aufzuhören, und ich freue mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben."

In diesem Winter trat sie bisher noch nicht im Weltcup an, jetzt ist auch bekannt, weshalb - das Kapitel Skispringen schließt sich für Lundby.

Sie habe immer wieder gemerkt, dass die nötige Motivation einfach nicht mehr vorhanden sei, sagte die Spitzensportlerin, die bereits seit 2007 an internationalen Wettkämpfen teilnahm. Nach 16 Jahren an der Spitze spüre sie, dass es einfach genug sei.

Doch damit ist nun Schluss! Die Norwegerin beendet ihre Karriere, wie sie am Montag unter Tränen auf einer Pressekonferenz mitteilte.

Kaum jemand hat so viele Erfolge aufzuweisen wie sie: Die Norwegerin Maren Lundby hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Bei Maren Lundby (29) zu Hause stapeln sich zahlreiche Pokale und Medaillen. Weitere werden aber nicht mehr hinzukommen. © Daniel Karmann/dpa

Lundby dominierte insbesondere in den Jahren 2018 bis 2020, als sie ihre drei Gesamtweltcup-Siege direkt hintereinander holte.

Wegen Gewichtsproblemen verpasste die 29-Jährige dann die komplette Saison 2021/22, konnte so ihren Olympia-Sieg von 2018 nicht wiederholen.

Im folgenden Jahr kehrte sie jedoch so erfolgreich wie eh und je zurück, holte auf Anhieb Silber und Bronze bei der WM in Planica und nahm am allerersten Skifliegen der Frauen teil.

Für dieses hatte sie hart gekämpft und gegen zahlreiche Widerstände dazu beigetragen, dass auch die Sportlerinnen sich von den Skiflug-Schanzen stürzen durften.

Einen weiteren Meilenstein des Frauenspringens verpasst Lundby durch ihren Rücktritt allerdings: In diesem Winter wird erstmals eine "halbe" Vierschanzen-Tournee der Frauen ausgetragen.

Dennoch oder gerade deshalb kann sich die Norwegerin damit rühmen, alle großen Wettbewerbe, bei denen sie antrat, auch gewonnen zu haben.