"Schlechteste Saison" überhaupt droht: Hannawald kennt Grund für Skisprung-Debakel

Trondheim (Norwegen) - Die deutschen Skispringer durchleben aktuell eine heftige Durststrecke: Dezember-Seriensieger Pius Paschke (34) und seine Kollegen müssen teilweise schauen, dass sie überhaupt in den zweiten Durchgang kommen. Der frühere Weltklasse-Athlet Sven Hannawald (50) hat einen Verdacht, woran das liegt.

Sven Hannawald (50) macht den Grund für das Schwächeln der deutschen Skispringer beim Material aus. © Angelika Warmuth/dpa

"Gerade sind wir an einem Punkt, an dem wir darüber reden müssen, dass es die schlechteste Saison überhaupt werden könnte", klagte der heutige TV-Experte bei web.de.

Für den Absturz können die DSV-Adler Hannawald zufolge aber nur bedingt etwas.

"Aus meiner Sicht sind die Probleme materialbedingt: In dieser Saison hatten die deutschen Springer den erfolgreichsten Start überhaupt", sagte der Vierschanzentournee-Sieger von 2002: "So viele Fehler kann man innerhalb dieser Zeit gar nicht in einen Sprung einbauen."

"Wenn es bei einem kompletten Team nicht läuft, liegt es immer am Material", ergänzte der 50-Jährige. Obwohl er keine großen Fehler in den Sprüngen von Paschke und Co. sehe, kämen sie nicht mehr mit: "Das ist materialbedingt."

Seit dieser Saison hat der Weltverband FIS eine neue Regel eingeführt, nach der die Springer in der gesamten Saison nur noch zehn Anzüge verwenden dürfen - für Hannawald der Knackpunkt bei den aktuellen Leistungen der Deutschen, können sie doch nicht einfach die Anzüge austauschen, mit denen sie gerade springen.