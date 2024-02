Skisprung-Hammer: Legende kehrt mit 51 in den Weltcup zurück!

Sapporo (Japan) - Es ist ein Comeback der Superlative! Die japanische Skisprung-Legende Noriaki Kasai wurde für die Heimspringen in Sapporo in den Kader berufen und feiert so mit unglaublichen 51 Jahren seine Rückkehr in den Weltcup-Zirkus.

Noriaki Kasai (51, r.) hat allen Grund zum Strahlen: Er darf in den Weltcup-Zirkus zurückkehren. © Daniel Karmann/dpa

Als Kasai seine Karriere im Weltcup startete, waren die meisten seiner jetzigen Konkurrenten noch nicht einmal auf der Welt!

Am 17. Dezember 1988, also vor sage und schreibe 36 Jahren, gab der Japaner sein Debüt in der höchsten Skisprung-Serie und nahm an unfassbaren 569 Weltcup-Springen teil (was natürlich Rekord ist).

In der Saison 2019/20 sprang er zuletzt im Weltcup, doch jetzt winkt sein Comeback - weil sich der 51-Jährige im zweitklassigen Continental Cup und bei nationalen Wettkämpfen in guter Verfassung präsentierte, wurde Kasai ins erweiterte Aufgebot für die Heimspringen in Sapporo am kommenden Wochenende berufen!

Jedes Land hat bei zwei Heimspringen pro Saison die Möglichkeit, mehr Athleten als üblich über die sogenannte Nationale Gruppe am Wettbewerb teilnehmen zu lassen. Oft wird so der Nachwuchs gefördert - doch in diesem Fall profitiert mit Kasai ein absoluter Routinier von der Regel.