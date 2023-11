Trainerbeben im Skispringen: Bundestrainer tritt kurz vor Saisonstart zurück!

Maximilian Mechler (39) wird die deutschen Skispringerinnen in der kommenden Saison nicht mehr vom Schanzentisch abwinken. © Hendrik Schmidt/dpa

Seit April 2021 war der ehemalige Weltcup-Skispringer zum Bundestrainer der deutschen Damen aufgestiegen, nach rund zweieinhalb Jahren macht er nun Schluss – aus freien Stücken, wie der Deutsche Skiverband (DSV) auf seiner Homepage mitteilte.

"Die Arbeit mit diesem Team hat mir über die Jahre viel Freude bereitet", sagte der 39-Jährige in der Verbandserklärung.

"Wir haben bis zuletzt tolle Erfolge erzielt. Allerdings habe ich in den letzten Wochen erkannt, dass ich das Team nicht mehr so erreicht habe, wie es notwendig wäre, um diese Erfolge auch in Zukunft erreichen zu können."

Er sei überzeugt davon, dass dies "der richtige konsequente Schritt" sei, obwohl er den Zeitpunkt seines Rücktritts bedauere.

Dieser ist in der Tat eher unglücklich: Die Saison der Skispringerinnen startet am 2. Dezember in Lillehammer, das sind nur noch rund zweieinhalb Wochen.

Anstatt von Mechler wird das Team dann von dem bisherigen Co-Trainer Thomas Juffinger (30) betreut, der die deutsche Mannschaft für die gesamte Saison interimistisch übernehmen wird.