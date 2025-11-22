Start in die Skisaison "so früh wie nie": Diese Preise kommen auf Dich zu

Oberstdorf/Garmisch-Partenkirchen - Minusgrade und Schneeflocken auch im Flachland: Die Skigebiete rüsten sich, Wintersportler holen die Ski aus dem Keller. Am Wochenende können sie auch in Deutschland ihre ersten Schwünge ziehen - teilweise so früh wie selten.

Wer an der Zugspitze skifahren will, muss für den Tagespass 69 Euro hinlegen. (Archivbild) © Angelika Warmuth/dpa

"Wir freuen uns über die Wetterverhältnisse, die diesen frühen Saisonstart ermöglichen", heißt es beim Verband Deutscher Seilbahnen (VDS). Das Interesse der Gäste sei zum Saisonstart traditionell sehr hoch.

Am Samstag startet der Skibetrieb an den Schwärzenliften im Allgäu. Am Sonntag folgt das Söllereck in Oberstdorf - und am nächsten Freitag (28.11.) die Zugspitze.

Bis Weihnachten wollen die allermeisten Skigebiete den Betrieb aufnehmen. Klar ist schon jetzt: Die Pistengaudi wird wieder teurer. Mindestens ein paar Euro mehr müssen Skifahrer für das Tagesticket hinlegen. Um die vier Prozent sind es in Österreich, in Deutschland läuft es vielerorts auf eine ähnliche Erhöhung hinaus.

Ein Tagesskipass im Skigebiet Zugspitze kostet für Erwachsene 69 Euro, drei Euro mehr als im Vorjahr. Beim Skipass-Verbund Alpenplus mit Sudelfeld, Wallberg, Spitzingsee-Tegernsee und Brauneck-Wegscheid zeigt sich der gleiche Trend. Zahlte ein Erwachsener im Vorjahr für das Skigebiet Spitzingsee noch mindestens 49 Euro, sind es heuer 51 Euro.