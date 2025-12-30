Schwerer Sturz im Training: Freestyle-Talent ist querschnitts-gelähmt

Nach einem schweren Trainingssturz muss der norwegische Freestyler William Bostadløkken seinen Followern schlimme Nachrichten überbringen.

Von Aliena Rein

Norwegen - Es sind tragische Nachrichten, die Freestyler William Bostadløkken (20) mit seinen Followern teilen muss. Nach einem Trainingssturz in den USA ist der junge Norweger querschnittsgelähmt - doch Aufgeben kommt für ihn nicht infrage.

Der junge Norweger William Bostadløkken (20) stürzte im Training von Steamboat - mit schlimmen Folgen. © imago / GEPA pictures Mitte Dezember fand im US-amerikanischen Steamboat ein Big-Air-Wettkampf statt, an dem Bostadløkken teilnehmen sollte. Doch bereits das erste Training endete fatal. Auf Instagram teilte der 20-Jährige zwei Bilder, die ihn in einem Krankentransport im Flugzeug und im Krankenhaus zeigen. "Es bricht mir das Herz, diesen Beitrag zu schreiben, aber ich werde mein Bestes geben und erklären, was mir in Steamboat passiert ist", schrieb der Norweger zu den Bildern. Gleich am ersten Trainingstag sei er bei einem Trick gestürzt und mit Kopf und Rücken auf einem Buckel in der Piste gelandet. "Dabei habe ich mir das Rückgrat (komplette Rückenmarksverletzung), die Schultern und einige Rippen gebrochen", erklärte Bostadløkken. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus in Denver gebracht, wo er auch erfolgreich operiert wurde, doch der Schaden war nicht mehr zu beheben: "Ich bin von der Stelle der Verletzung an (T5 und T6) gelähmt."

William Bostadløkken will wieder Ski fahren