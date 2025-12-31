Wenig Schnee: Wintersportmöglichkeiten im Thüringer Wald überschaubar

Suhl - Mit weiterhin relativ spärlichen Möglichkeiten für Wintersportler geht der Thüringer Wald in den Jahreswechsel.

Zum Jahreswechsel sind Wintersportangebote nur teilweise vertreten, vielerorts wird mit Kunstschnee nachgeholfen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die ohnehin nur in Teilen des Mittelgebirges liegende Naturschneedecke ist maximal fünf Zentimeter dick, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Langläufer können sich nur in der mit Kunstschnee belegten Skihalle Oberhof austoben.

Besser sieht es für alpine Skifahrer und Snowboarder aus. Am Silvestertag sind die Liftanlagen am Fallbachhang in Oberhof, in der Skiarena Silbersattel und in der Skiarea Heubach bei Masserberg geöffnet. Dort sorgen Schneekanonen für eine Kunstschneedecke.