Wintersportsaison geht weiter: Hier ist Skifahren noch möglich

Skilifte und Skipisten in Thüringen mussten in diesem Winter öfter mit Kunstschnee präpariert werden. © Martin Schutt/dpa

Am Samstag waren zwar in Schmiedefeld, Heubach bei Masserberg, Steinach und in Oberhof Skilifte geöffnet, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Außerdem waren vier Rodelhänge präpariert. Allerdings versanken die Skipisten in den Höhenlagen des Thüringer Waldes im Nebel, wie Webcams zeigten.

Langlauf war nahezu den ganzen Winter über nur in der Skihalle Oberhof möglich, da es an ausreichend Naturschnee mangelte. Die Skipisten waren in diesem Winter meist nur deswegen nutzbar, weil dort Kunstschnee lag.