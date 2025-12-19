Aktion eines selbstlosen Obdachlosen rührt zu Tränen: Nun soll ihm geholfen werden

Stuttgart - Ein Mann, der selbst fast nichts besitzt, sorgt aktuell in Stuttgart für Aufsehen. Er spendete einen Großteil seines Geldes, das er sich mühsam durch gesammelte Pfandflaschen erarbeitet hatte.

Schwester Nicola Maria (Mitte) nahm die Spende und den Brief des Obdachlosen entgegen. © -/Sozialdienst katholischer Frauen/dpa

Der stadtbekannte Obdachlose, den viele nur unter seinem Spitznamen "Schwalbe" kennen, hat 200 Euro an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Stuttgart übergeben, wie es auf Instagram hieß.

Dort schrieb der SkF: "Wenn jemand, der fast nichts hat, alles gibt." Sein Wunsch sei es, dass die Spende alleinerziehenden Müttern zu Weihnachten zugutekommt.

Außerdem machen die Mitarbeitenden klar: "Wisst ihr eigentlich, wie viele Flaschen man sammeln muss, um 200 € zusammenzubringen? Das sind 800 Einwegflaschen oder -dosen à 25 Cent – oder rund 2500 Bierflaschen à 8 Cent. Eine enorme Leistung!"

Schwalbe, der sich oft im Schlossgarten aufhält, sei überzeugter Christ, und da Jesus bald Geburtstag feiere, sei dies sein Geschenk. "Die einen haben zu viel, die anderen zu wenig – eigentlich wäre genug für alle da", schrieb er in einem beigelegten Brief.

Die Mitarbeiterinnen des SkF zeigten sich zutiefst berührt und sprachlos. "Solidarität ist keine Frage des Besitzes, sondern des Herzens. Danke, lieber Schwalbe, für dieses berührende Zeichen von Menschlichkeit", schrieben sie auf Social Media.