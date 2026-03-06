Auto kracht in Laster: Frau stirbt am Unfallort

Neckarhausen - Bei einem schweren Unfall am Freitagmorgen hat eine 60-jährige Autofahrerin ihr Leben verloren.

Für die Frau kam nach dem schweren Unfall jede Hilfe zu spät. © SDMG

Die Nissan-Fahrerin war gegen 9 Uhr auf der B297 zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen (Kreis Esslingen) unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr fuhr, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer eines Scania-Lasters versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Der mit Erdaushub beladene Laster kippte nach rechts auf einen Radweg.

Die Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die 60-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation noch am Unfallort verstarb.