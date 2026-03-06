Auto kracht in Laster: Frau stirbt am Unfallort

Bei einem schweren Unfall am Freitagmorgen hat eine 60-jährige Autofahrerin ihr Leben verloren.

Von Lara Vonwald

Neckarhausen - Bei einem schweren Unfall am Freitagmorgen hat eine 60-jährige Autofahrerin ihr Leben verloren.

Für die Frau kam nach dem schweren Unfall jede Hilfe zu spät.
Für die Frau kam nach dem schweren Unfall jede Hilfe zu spät.  © SDMG

Die Nissan-Fahrerin war gegen 9 Uhr auf der B297 zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen (Kreis Esslingen) unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr fuhr, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer eines Scania-Lasters versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Der mit Erdaushub beladene Laster kippte nach rechts auf einen Radweg.

Stuttgart: Gegen die Wohnungsnot: Stuttgart setzt auf den neuen "Bauturbo"
Stuttgart Gegen die Wohnungsnot: Stuttgart setzt auf den neuen "Bauturbo"

Die Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die 60-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation noch am Unfallort verstarb.

Sachschaden von rund 90.000 Euro

Der Laster kippte nach dem Unfall auf einen Radweg.
Der Laster kippte nach dem Unfall auf einen Radweg.  © SDMG

Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Notfallseelsorge kümmert sich um ihn und eine Ersthelferin.

In dem Nissan befanden sich außerdem zwei Hunde. Ein verletzter Hund wurde an die Tierrettung übergeben.

Die B297 musste für Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Laut Polizei wird die Sperrung erst am Nachmittag wieder aufgehoben.

Stuttgart: Sprengstoff in Asservatenkammer der Kripo entdeckt
Stuttgart Sprengstoff in Asservatenkammer der Kripo entdeckt

Der Sachschaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Titelfoto: SDMG

Mehr zum Thema Stuttgart: