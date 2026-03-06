Auto kracht in Laster: Frau stirbt am Unfallort
Neckarhausen - Bei einem schweren Unfall am Freitagmorgen hat eine 60-jährige Autofahrerin ihr Leben verloren.
Die Nissan-Fahrerin war gegen 9 Uhr auf der B297 zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen (Kreis Esslingen) unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr fuhr, teilt die Polizei mit.
Der Fahrer eines Scania-Lasters versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.
Der mit Erdaushub beladene Laster kippte nach rechts auf einen Radweg.
Die Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Die 60-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation noch am Unfallort verstarb.
Sachschaden von rund 90.000 Euro
Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Notfallseelsorge kümmert sich um ihn und eine Ersthelferin.
In dem Nissan befanden sich außerdem zwei Hunde. Ein verletzter Hund wurde an die Tierrettung übergeben.
Die B297 musste für Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Laut Polizei wird die Sperrung erst am Nachmittag wieder aufgehoben.
Der Sachschaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt.
