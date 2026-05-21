Auto wendet, Straßenbahn muss bremsen: 75-Jährige schwer verletzt

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Nachdem ein Auto verkehrswidrig gewendet hat, musste eine Bahn eine Vollbremsung machen. Zwei Fahrgäste werden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Lara Vonwald

Stuttgart - Nachdem ein Auto verkehrswidrig gewendet hat, musste eine Bahn eine Vollbremsung machen. Zwei Fahrgäste wurden verletzt. Die Stuttgarter Polizei sucht Zeugen.

Zwei Fahrgäste wurden bei der Bremsung verletzt. (Symbolfoto)
Zwei Fahrgäste wurden bei der Bremsung verletzt. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Am Mittwochnachmittag fuhr ein weißer Mercedes gegen 16.35 Uhr die Hohenheimer Straße in Richtung Olgaeck, teilt die Polizei mit.

Der Autofahrer wendete offenbar verkehrswidrig über die Gleise.

Der 34-jährige U12-Bahnfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Stuttgart: Vier Verletzte bei Stadtbahn-Unfall in Stuttgart
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Bei der Bremsung verletzten sich eine 75 Jahre alte Frau in der Stadtbahn schwer und ein 37-jähriger Fahrgast leicht.

Der Mercedes-Fahrer entfernte sich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Wenden beobachtet haben, und bittet sie, sich unter Tel. 071189904100 zu melden.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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