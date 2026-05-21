Auto wendet, Straßenbahn muss bremsen: 75-Jährige schwer verletzt
Stuttgart - Nachdem ein Auto verkehrswidrig gewendet hat, musste eine Bahn eine Vollbremsung machen. Zwei Fahrgäste wurden verletzt. Die Stuttgarter Polizei sucht Zeugen.
Am Mittwochnachmittag fuhr ein weißer Mercedes gegen 16.35 Uhr die Hohenheimer Straße in Richtung Olgaeck, teilt die Polizei mit.
Der Autofahrer wendete offenbar verkehrswidrig über die Gleise.
Der 34-jährige U12-Bahnfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.
Bei der Bremsung verletzten sich eine 75 Jahre alte Frau in der Stadtbahn schwer und ein 37-jähriger Fahrgast leicht.
Der Mercedes-Fahrer entfernte sich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Wenden beobachtet haben, und bittet sie, sich unter Tel. 071189904100 zu melden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa