Auto wendet, Straßenbahn muss bremsen: 75-Jährige schwer verletzt

Stuttgart - Nachdem ein Auto verkehrswidrig gewendet hat, musste eine Bahn eine Vollbremsung machen. Zwei Fahrgäste wurden verletzt. Die Stuttgarter Polizei sucht Zeugen.

Zwei Fahrgäste wurden bei der Bremsung verletzt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Am Mittwochnachmittag fuhr ein weißer Mercedes gegen 16.35 Uhr die Hohenheimer Straße in Richtung Olgaeck, teilt die Polizei mit.

Der Autofahrer wendete offenbar verkehrswidrig über die Gleise.

Der 34-jährige U12-Bahnfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Bei der Bremsung verletzten sich eine 75 Jahre alte Frau in der Stadtbahn schwer und ein 37-jähriger Fahrgast leicht.