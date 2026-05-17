Hochzeitskorso legt Verkehr in Stuttgarter Innenstadt lahm

Stuttgart - Ein Hochzeitskorso brachte am Samstagnachmittag den Verkehr in Richtung Stuttgarter Innenstadt komplett zum Erliegen. Die Polizei war gezwungen einzugreifen.

Gut 15 Autos eines Hochzeitskorsos brachten den Verkehr in Stuttgart zum Erliegen. (Symbolfoto) © Thomas Kraus/dpa

Gut 15 hochwertige Autos waren gegen 14.30 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Die Feierwütigen schwenkten während der Fahrt türkische Flaggen. Zusätzlich hingen diese von den Dächern der Autos herunter.

Rücksicht auf den Stadtverkehr schien die Hochzeitsgesellschaft nicht nehmen zu wollen. Ihre Fahrweise brachte den Verkehr ab der Mia-Seeger-Straße zum Stillstand.

Als die Polizei eingriff und erforderliche Kontrollen durchführte, kam es endgültig zum Stau auf der Heilbronner Straße.