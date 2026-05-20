Zukunftsprojekt in Stuttgart: Rathaus zeigt geplantes Medienzentrum in 3D

Stuttgart - Virtueller Blick in die Kulturszene von morgen: Noch vor dem eigentlichen Bau am Stuttgarter Leonhardsplatz kann das zukünftige "Stuttgart Moving Image Center" (SMIC) schon jetzt in 3D erlebt werden.

Das Rathaus lädt zu einer VR-Ausstellung des zukünftigen Medienzentrums ein. © Stadt Stuttgart/Delugan Meissl Associated Architects

Erst vor wenigen Wochen, am 29. April 2026, wurde der offizielle Baustart des neuen Medienzentrums mit der Übergabe einer Zeitkapsel gefeiert. Wer nicht bis zur geplanten Eröffnung im Jahr 2029 warten möchte, sollte im Juni im Stuttgarter Rathaus vorbeischauen.

Vom 8. bis zum 12. Juni verwandelt sich das dortige Foyer in ein digitales Kino, das einen virtuellen Rundgang durch den künftigen Kulturbau ermöglicht.

Herzstück der Ausstellung "SMIC in 3D" ist ein riesiges digitales Modell des Centers. Auf einer 4,80 mal 2,75 Meter großen LED-Leinwand können Besucher mithilfe von 3D-Brillen durch die geplanten Räume spazieren.

Auf rund 4500 Quadratmetern entsteht am Leonhardsplatz ein interdisziplinäres Haus, das Platz für Kinos, Studios, Labs, Werkstätten und Ausstellungsflächen bieten wird.

Das SMIC soll sich nach seiner Fertigstellung als überregional bedeutendes Zentrum für Film, Animation, Games, Virtual Reality und KI etablieren.