Autofahrer aufgepasst: A8-Sperrung Richtung Stuttgart startet heute!

Ulm/Mühlhausen - Vollsperrung am Albabstieg! Auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe läuft zwischen dem 21. März (22 Uhr) und dem 24. März (5 Uhr) gar nichts.

Der Albabstieg war bereits im Oktober des vergangenen Jahres aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. © Bernd Weißbrod/dpa

Grund sind nach Auskunft der Autobahn GmbH umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen an Straße und Brücken zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen. In dieser Zeit seien die Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe gesperrt. Die A8 in Fahrtrichtung München sei nicht betroffen.

Ziel sei, die Fahrzeuge schnell auf die Umleitungsstrecke zu führen und Ausweichverkehr zu verhindern.

Um Verkehrschaos auf vermeintlichen Schleichwegen zu vermeiden, appelliert die Autobahn GmbH an alle Verkehrsteilnehmenden, ausschließlich der offiziellen Umleitung zu folgen und Navigationssysteme auszuschalten.

Betroffen von der Sperrung sind auch Rastanlagen und Parkplätze. Die Tank- und Rastanlage Aichen werde am 21. März ab 18 Uhr bis zum Ende der Vollsperrung am 24. März um 5 Uhr nicht zugänglich sein.

Alle anderen Parkplätze zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen in Fahrtrichtung Karlsruhe würden bereits ab dem 19. März nachmittags gesperrt sein.