Niedrigwasser in Stuttgarter Seen und Bächen: Das sind die Auswirkungen

Die anhaltende Hitze und Trockenheit führt zu Niedrigwasser in Stuttgarts Seen und Bächen. Was hat das für Auswirkungen?

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Die anhaltende Hitze und Trockenheit führt zu Niedrigwasser in Stuttgarts Seen und Bächen. Alles in Kürze Niedrigwasser in Stuttgarter Seen und Bächen

Wassermangel bedroht seltene Tierarten

Steinkrebs ist stark betroffen

Selbstreinigungskraft der Bäche leidet

Unerlaubte Wasserentnahmen haben hohe Geldstrafen Mehr anzeigen Die Pegelstände in Stuttgart sinken. © Christoph Schmidt/dpa Das Niedrigwasser hat laut der Stadt erhebliche Auswirkungen. "Der Wassermangel bedroht seltene Tier‐ und Pflanzenarten", heißt es in einer Meldung. Insbesondere der bundesweit stark bedrohte Steinkrebs sei betroffen. Auch die Selbstreinigungskraft der Bäche leidet unter den niedrigen Pegelständen. Die Wasserbehörde kontrolliert derzeit, ob unerlaubt Wasser entnommen wird. Hierdurch steige das Risiko, dass Gewässer teilweise oder vollständig trockenfallen. Die Stadt warnt: "Auf den Lebensraum angewiesene Organismen wie Fische, Krebse und andere Kleinlebewesen sterben dadurch ab." Unerlaubte Wasserentnahmen haben deshalb hohe Geldstrafen zur Folge.

Titelfoto: Christoph Schmidt/dpa