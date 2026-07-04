Autofahrer aufgepasst: A81 nach Stuttgart wird gesperrt

Böblingen/Sindelfingen - Wer über die A81 nach Stuttgart will, muss in der Nacht zum Sonntag eine Umleitung fahren: Wegen Hitzeschäden ist die Autobahn dann zwischen Böblingen-Hulb und Böblingen-Ost in Richtung Stuttgart voll gesperrt.

Wegen Hitzeschäden bleibt die A81 Richtung Stuttgart nachts gesperrt. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Während der Vollsperrung sollen Autofahrer über eine Umleitung durch das Stadtgebiet von Sindelfingen ausweichen, hieß es von der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges).

Erst gegen 8 Uhr am Sonntagmorgen soll ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden, gegen 22 Uhr soll die Sperrung enden - dann können wieder beide Fahrbahnen genutzt werden.

Grund für die Sperrung seien Hitzeschäden an der provisorischen Fahrbahn der A81, wie eine Sprecherin der Deges erklärte.