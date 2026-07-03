Hitzestress in Stuttgarter Seen: Warum das Wasser für Hunde zur Gefahr wird

Stuttgart - Die anhaltende Hitze der vergangenen Tage hat drastische Auswirkungen auf die Gewässer in Stuttgart . Die Wassertemperaturen in den Seen klettern zeitweise auf über 30 Grad.

Blaualgen verbreiten sich bei erhöhten Wassertemperaturen schneller, wie zum Beispiel aktuell im Feuersee in Stuttgart-West. © Fabrice Weichelt/Stadt Stuttgart

Vor allem Seen ohne natürliche Zuflüsse sind laut dem Amt für Umweltschutz extrem anfällig für den aktuellen Hitzestress. Aber auch Gewässer, die an Bäche angeschlossen sind, erhalten durch die lange Trockenperiode derzeit kaum noch kühles Frischwasser, wie die Landeshauptstadt mitteilte.

Durch die hohen Wassertemperaturen sinkt die Sauerstofflöslichkeit. Kommt es nach langen Sonnenphasen zu einem Wetterwechsel mit Bewölkung, sterben Algen und Wasserpflanzen ab.

Der anschließende biologische Abbau dieser Pflanzenreste verbraucht zusätzlich viel Sauerstoff. In der Folge kam es in einigen Gewässern bereits zu einem Fischsterben, von dem insbesondere Hechte betroffen waren.

Um das Umkippen der Seen zu verhindern, mussten das Tiefbauamt, die jeweiligen Seepächter, Anglervereine und das Technische Hilfswerk (THW) bereits Notfallmaßnahmen ergreifen.

So wurde Quell- und Leitungswasser in die betroffenen Gewässer eingespeist, um die Sauerstoffwerte zu stabilisieren.

Langfristig hilft auch das sogenannte Teilentschlammen der Seen. Aus Kostengründen können solche Maßnahmen jedoch nicht überall sofort umgesetzt werden.