Bei Querdenken-Demo: Gegendemonstranten greifen Polizei an

Stuttgart - Gegendemonstranten haben bei einer Versammlung in Stuttgart laut Polizei Beamte angegriffen.

Nach einer rechten Demo wurden Gegendemonstranten eingekesselt. © Marijan Murat/dpa

Rund 150 bis 200 Menschen aus dem linken Spektrum waren auf den Marienplatz gekommen, um gegen die Versammlung unter dem Motto "Neustart Baden-Württemberg steht auf" zu demonstrieren, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Gegendemonstranten blockierten demnach den Marienplatz für die zunächst rund 50 Teilnehmer der ursprünglichen Versammlung, die nach Angaben des Polizeisprechers der Querdenker-Szene zuzuordnen waren.

Nachdem die Gegendemonstranten nicht auf Aufforderungen der Polizei reagiert hätten, hätten Einsatzkräfte sie zurückgedrängt.

Dabei hätten die teils vermummten Demonstranten die Beamten geschlagen und getreten.