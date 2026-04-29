Besucher-Boom in Stuttgart? So viele lockte es bisher auf den Wasen

Stuttgart - Das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen ist zur Halbzeit auf dem besten Weg, die erwarteten Besucherzahlen zu übertreffen. Nach Angaben der Veranstalter wurden bislang eine Million Besucher gezählt.

Derzeit startet die baden-württembergische Landeshauptstadt traditionell auf dem Cannstatter Wasen in die Festsaison und den Frühling. © Christoph Schmidt/dpa

Damit sei das Niveau des Vorjahres knapp erreicht worden, sagte eine Sprecherin der Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart. Ausgegangen war sie in einer vorsichtigen Schätzung von 1,5 Millionen.

Im vergangenen Jahr kamen nach offiziellen Angaben 2,2 Millionen Besucher auf den Wasen – das war Rekord.

"Wir sind wirklich sehr zufrieden", sagte die Sprecherin. Das gute Wetter spiele den Schaustellern und Festwirten in die Karten. "Die Besucher sind super drauf, es macht wirklich Spaß."

Besucherzahlen hingen aber auch stets von vielen Faktoren ab, etwa vom Wetter, von den zeitgleichen Veranstaltungen in der naheliegenden Halle und im Stadion oder von den Ferien.

Die Polizei sprach von einem normalen Verlauf des Fests. "Das läuft alles wie wir es erwartet haben", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Es gebe aber auch einiges zu tun. "Auf so einem Fest mit so vielen Menschen gibt es stets die ganze Bandbreite von Straftaten."