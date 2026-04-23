Brutale Attacke in Stuttgart: 25-Jährige vergewaltigt und schwer verletzt

Stuttgart - Nach einer schweren Gewalttat in Stuttgart sitzt ein 39-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, eine 25 Jahre alte Frau vergewaltigt und durch Schläge schwer verletzt zu haben.

Die Frau handelte richtig und begab sich noch am Tattag ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei in der Nacht zum vergangenen Sonntag. Die 25-Jährige und der Tatverdächtige hatten sich in der Wohnung an der Freiligrathstraße in Bad Cannstatt getroffen.

Die junge Frau begab sich direkt in ein Krankenhaus, um die Tat anzuzeigen und ihre schweren Verletzungen behandeln zu lassen.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten schließlich auf die Spur des 39-Jährigen. Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr nahmen sie den Mann fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.