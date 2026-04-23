Mitsprache per Smartphone: Stuttgart startet neues Beteiligungs-Portal

Stuttgart - Die Landeshauptstadt geht bei der digitalen Mitbestimmung neue Wege. Seit Mittwoch ist das modernisierte Portal "Stuttgart – meine Stadt" online. Die Meinung der Stuttgarterinnen und Stuttgarter soll so direkt in die Stadtplanung einfließen.

Bürgerinnen und Bürger können sich nun einfacher über digitale Wege in das Stadtgeschehen einbringen. © Landeshauptstadt Stuttgart / Fabrice Weichelt

Bisherige Hürden bei der Bürgerbeteiligung sollen mit dem Relaunch endgültig der Vergangenheit angehören. Das Herzstück der Neuerung ist die konsequente Ausrichtung auf das Smartphone. Beteiligung soll so künftig einfach im Alltag integriert werden können.

Besonders innovativ ist der Verzicht auf eine zwingende Registrierung. Wer seine Meinung zu einem Projekt äußern möchte, kann dies nun bei den meisten Verfahren sofort und ohne Umwege tun.

Laut dem Ersten Bürgermeister Dr. Fabian Mayer, der für die Digitalisierung zuständig ist, markiert das Portal ein neues Kapitel der barrierearmen Kommunikation.

"Das Ergebnis ist ein Portal, das sich einfach und intuitiv nutzen lässt. Besonders wichtig ist uns der niedrigschwellige Zugang", so Mayer.