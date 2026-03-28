Blindgänger in Stuttgart gefunden: Knapp tausend Menschen müssen Wohnungen verlassen!

Stuttgart - In Stuttgart müssen am Sonntag etwa 1000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen, damit ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden kann.

Wie lange die Entschärfung des Blindgängers dauern wird, ist unklar. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden‐Württemberg (KMBD) hatte den britischen Blindgänger bei einer Sondierung im Hospitalwald entdeckt, wie die Stadt mitteilte.

Es müsse ein Sicherheitsbereich im Radius von rund 600 Metern geräumt werden. Dort liegt unter anderem ein Seniorenheim. Ab 9 Uhr am Morgen werde die Evakuierung beginnen.

Die 250 Kilo schwere Bombe schlummert seit rund 80 Jahren im Erdreich im Stadtbezirk Degerloch.

Es sei unklar, wie lange es dauere, die Bombe zu bergen und zu entschärfen, teilte die Stadt mit. Das hänge unter anderem von der Bauart und dem Zustand des Zünders am Sprengkörper ab. "Eine Prognose ist noch nicht möglich", hieß es.