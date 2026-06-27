Böschungsbrand legt Stuttgarter Hauptbahnhof lahm
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Von Manuel Rank
Stuttgart - Wegen eines Böschungsbrands nahe dem Stuttgarter Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr eingestellt worden.
Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Demnach gibt es seit dem Mittag Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr.
Auch der S-Bahn-Verkehr wurde in der Innenstadt gestoppt, wie die Deutsche Bahn auf "X" mitteilte.
Bis die Löscharbeiten des Böschungsbrands abgeschlossen sind, ist der Bahn zufolge kein S-Bahn-Verkehr möglich.
Laut dem Bundespolizeisprecher ist eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Weitere Angaben etwa zum Ausmaß der Auswirkungen konnte er zunächst nicht machen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa