Böschungsbrand legt Stuttgarter Hauptbahnhof lahm

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wegen eines Böschungsbrands nahe dem Stuttgarter Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr eingestellt worden.

Von Manuel Rank

Stuttgart - Wegen eines Böschungsbrands nahe dem Stuttgarter Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr eingestellt worden.

Am Stuttgarter Hauptbahnhof musste der Zugverkehr eingestellt werden. (Archivbild)
Am Stuttgarter Hauptbahnhof musste der Zugverkehr eingestellt werden. (Archivbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Demnach gibt es seit dem Mittag Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr.

Auch der S-Bahn-Verkehr wurde in der Innenstadt gestoppt, wie die Deutsche Bahn auf "X" mitteilte. 

Bis die Löscharbeiten des Böschungsbrands abgeschlossen sind, ist der Bahn zufolge kein S-Bahn-Verkehr möglich.

Laut dem Bundespolizeisprecher ist eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Weitere Angaben etwa zum Ausmaß der Auswirkungen konnte er zunächst nicht machen.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

Mehr zum Thema Stuttgart: