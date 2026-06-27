Böschungsbrand legt Stuttgarter Hauptbahnhof lahm

Stuttgart - Wegen eines Böschungsbrands nahe dem Stuttgarter Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr eingestellt worden.

Am Stuttgarter Hauptbahnhof musste der Zugverkehr eingestellt werden. (Archivbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Demnach gibt es seit dem Mittag Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr.

Auch der S-Bahn-Verkehr wurde in der Innenstadt gestoppt, wie die Deutsche Bahn auf "X" mitteilte.

Bis die Löscharbeiten des Böschungsbrands abgeschlossen sind, ist der Bahn zufolge kein S-Bahn-Verkehr möglich.