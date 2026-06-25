Fahrgast in Stuttgart stirbt nach Reanimation auf Bahnsteig

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Notarzt und Polizei rückten aus, der Bahnverkehr geriet ins Stocken. Was über den plötzlichen Tod eines Fahrgasts bekannt ist.

Von Markus Brachat

Stuttgart - Ein Mann hat in einer S-Bahn in Stuttgart einen medizinischen Notfall erlitten und ist daraufhin am Bahnhof Vaihingen gestorben.

Ein Fahrgast konnte am Donnerstag nicht mehr reanimiert werden, er starb am Bahnhof Vaihingen. (Symbolfoto)
Ein Fahrgast konnte am Donnerstag nicht mehr reanimiert werden, er starb am Bahnhof Vaihingen. (Symbolfoto)  © Jason Tschepljakow/dpa

Ein Notarzt habe nur noch seinen Tod festgestellt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Einsatz hatte sich am Donnerstagmorgen auf dem Bahnsteig abgespielt.

Einsatzkräfte hatten versucht, den Mann, dessen Alter bislang unbekannt ist, zu reanimieren. Allerdings erfolglos. Er starb nach vor Ort.

Die Ursache für den medizinischen Notfall blieb zunächst unklar.

Der Mann hatte sich nach ersten Informationen einer Bundespolizeisprecherin in der S-Bahn-Linie S2 Richtung Schorndorf befunden.

Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa

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