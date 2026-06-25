Geldregen im Südwesten: Glückspilz gewinnt über 2,3 Millionen Euro mit sechs Richtigen

Stuttgart - Ein noch unbekannter Tipper aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat mit sechs Richtigen im Lotto mehr als 2,3 Millionen Euro gewonnen.

Der Glückliche kann sich über einen steuerbefreiten Gewinn freuen. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Der Spielschein war nur für eine Ziehung gültig, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte. Die Gewinnzahlen lauteten 25, 36, 40, 43, 44 und 49, lediglich die Superzahl 3 fehlte zum Jackpot. Dieser blieb ungeknackt und liegt weiterhin bei 50 Millionen Euro.

Gespielt wurde mit einem Systemschein, wodurch zusätzliche Gewinne in weiteren Klassen anfielen.

Insgesamt beträgt der Gewinn exakt 2.364.157,10 Euro und ist steuerfrei.