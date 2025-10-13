14-Jährige in Toilette gezogen und sexuell missbraucht: Polizei Stuttgart sucht Zeugen

Stuttgart - Eine Teenagerin (14) in Stuttgart -Mitte wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs.

Die Polizei konnte den Täter am Freitagabend nicht mehr antreffen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das Mädchen war am Freitag gegen 21.15 Uhr auf dem Charlottenplatz unterwegs. Der Unbekannte soll das Kind in eine Toilettenanlage gedrückt und sexuelle Handlungen an ihm durchgeführt haben.

Laut Polizeiangaben von Montag flüchtete der Mann im Anschluss und ließ den Teenager zurück.

Der Unbekannte soll 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein und schwarze, lockige, schulterlange Haare sowie einen Vollbart gehabt haben. Außerdem hatte er ein schwarzes T-Shirt, weiße Jeans und weiße Turnschuhe an.

Eine grün-schwarze Jacke hatte er um die Hüfte gebunden. Besonders auffällig waren zwei Piercings, die er links und rechts an der Unterlippe trug.