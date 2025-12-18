Verdächtiger soll Waffen für den IS gebaut haben - Festnahme im Raum Stuttgart

Stuttgart - Spezialkräfte haben im Raum Stuttgart einen 39-jährigen Mann festgenommen, der dringend verdächtig ist, Mitglied der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zu sein.

Das SEK griff am Mittwoch zu und verhaftete einen Verdächtigen (39). (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg mitteilen, wird dem Mann vorgeworfen, im Irak aktiv an der Aufrüstung des IS beteiligt gewesen zu sein. Der syrische Staatsangehörige sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Konkret soll der Beschuldigte im Herbst 2016 an der Entwicklung und Produktion von Rüstungsgütern für die Terrormiliz gearbeitet haben. Für diese Tätigkeit habe er laut Staatsanwaltschaft eine monatliche Entlohnung erhalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen reiste der Mann im Laufe des Jahres 2020 nach Deutschland ein. Die Ermittlungen führten schließlich zu seiner Identifizierung und Festnahme.