Waffenfund in Rocker-Szene: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Calw - Die Polizei hat bei Durchsuchungen in einem Spielcasino in Calw ein Mitglied (39) einer Rockergruppierung festgenommen.

Weil der Rocker die Pistolen in dem Casino versteckt haben soll, wurde er festgenommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der 39-Jährige ist Teil des Gremium MC Nomads Bosporus Türkiye, ihm wird der Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Bei Durchsuchungen in dem Spielcasino seien zudem zwei scharfe Schusswaffen (Pistolen) samt zugehöriger Munition aufgefunden und sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann soll in Verbindung mit dem Casino stehen, aber kein direkter Betreiber sein. Ihm wird zur Last gelegt, die Waffen dort versteckt zu haben.

Ein Durchsuchungsbeschluss wurde Mittwoch vergangener Woche vollstreckt. Dabei wurde der Mann festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.